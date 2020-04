Influencer ‘Angelina Jolie’ da positivo a Covid-19 en cárcel de Irán

View this post on Instagram

دوستان عزیزم من لنزام از این پیج تهیه میکنم و خیلی راضی هستم مشاورشون عالیه و لنزاشون واقعا اصله 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ با عکس های انحصاری خودشون رنگ واقعی لنزها رو نشونتون میدن 😍😍😍😍 به شما هم توصیه میکنم فالو کنید و خرید کنید 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻