Influenza obligó a cancelar desfile 5 de mayo; once años después el Covid-19

Por Itzeli Zamora

El desfile por la conmemoración de la Batalla del 5 de Mayo en Puebla este 2020 fue cancelado por la pandemia del Coronavirus, fue en 2009 cuando una situación similar ocurrió, ya que la suspensión fue por el brote de la Influenza AH1N1.

Algunos estudiantes comentaron a Oro Noticias que están tristes por no poder realizar el recorrido sobre el Bulevar 5 de Mayo, que este año conmemoraría los 158 Aniversario de la Batalla de Puebla, frente a miles de poblanos.

Para Sara Gabriela Sánchez, de 11 años y que cursa el 6° año de primaria en el Instituto del Bosque, este año sería la primera vez que participaría en el emblemático desfile, sin embargo por la contingencia no podrá estrenar su uniforme de gala que usaría tocando para la banda de guerra de su escuela.

“Sí me pone un poco triste porque era mi primer desfile y si me entusiasmaba que iba a desfilar, de estrenar el uniforme, pero también me preocupaba el sol porque el traje de gala es negro“, comentó.

Por su parte, Emiliano y Lorena de nivel primaria también participarían este 5 de Mayo, sin embargo les conforta poder estar en casa y no asolearse durante el recorrido, aunque también están desanimados porque es una fecha relevante en Puebla.

“Estoy feliz de que no vaya al desfile porque no me tendré que asolear“, comentó Emiliano. Mientras que Lorena comentó “Este año que no voy a desfilar me tendré que quedar en casa, me siento triste porque no iré al desfile“.

Durante el 2019, participaron más de 10 mil estudiantes, mil docentes, mil 800 militares, 360 integrantes de batallones entre ellos el de Zacapoaxtla así como 13 carros alegóricos.

Cabe destacar que en 2012, durante la administración de Rafael Moreno Valle se modificó el trayecto que partía desde la Calzada Zaragoza, a la altura de Plaza Tolín para concluir en la 25 Oriente y Bulevar 5 de Mayo. Sin embargo, el año pasado, Guillermo Pacheco Pulido regresó el recorrido original que daba inicio en el parque Juárez sobre el bulevar 5 de Mayo para concluir en la calle 18 Oriente, cerca del hospital de la Cruz Roja Mexicana.

