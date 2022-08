Inicia “Cruzada Estatal de Registros Extemporáneos de Nacimiento” en Texmelucan

La alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón, en compañía del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Valentín Alducín Guerra; el Director de Protección Civil, Heriberto Valencia Díaz; y el Director de Registro Civil, Guillermo Saldaña Domínguez, informaron sobre los temas de relevancia para los texmeluquenses.



La alcaldesa y el Director de Registro Civil, Guillermo Saldaña Domínguez, informaron que el día de hoy da inicio el programa “Cruzada Estatal de Registros Extemporáneos de Nacimiento 2022”, el cual, brinda la

oportunidad a los adultos mayores de 60 años de poder obtener el registro de la acta de nacimiento, y que en su momento, no pudieron realizar el trámite o quedó inconcluso.



Dicho trámite no tiene ningún costo y los requisitos indispensables para solicitarlo son: solicitud dirigida al Director General del Registro Civil, contar con la ciudadanía poblana y comprobarla, el origen y que no cuenten con el registro de nacimiento.



El Proyecto impulsado por el gobernador, Miguel Babosa Huerta, en coordinación con la Dirección General de Registro Civil de la Ciudad de Puebla, estará vigente hasta el mes de noviembre, los interesados pueden acudir

con su documentación a las oficinas de Registro Civil, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.



Respecto a la fuga de gas, Norma Layón, resaltó que las familias de San Cristóbal Tepatlaxco tienen la oportunidad de resguardarse en el albergue habilitado en la Unidad Deportiva Ángeles Blancos, el cual, continúa disponible para los habitantes de la junta auxiliar y cuenta con guardias por parte del Sistema Municipal DIF y CRI, las 24 horas, además de que se brinda todo el apoyo alimenticio y se facilita el traslado a baños públicos para poder asearse.



Aunado a lo anterior y de manera cronológica, el Director del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Heriberto Valencia Díaz, narró los acontecimientos desde las 23:30 horas del día jueves y como ha ido transcurriendo el incidente de la fuga de gas; además, dio a conocer que se realizó el exhorto en dos fiestas, ya que se realizaban a menos de la distancia determinada como zona de seguridad.

Así mismo, el pasado 14 de agosto se clausuró una tienda de conveniencia que se encontraba trabajando con una planta de luz, poniendo en evidente riesgo a la ciudadanía de la junta auxiliar.



“El día de hoy continúan los desfogues, y se espera que se ataque de manera puntual la toma clandestina, en el transcurso del día se dará a conocer el protocolo a seguir por parte de Pemex” finalizó Heriberto Valencia.



La Presidenta Municipal instruyó al Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura, Jaime Aurioles Barroeta y al Secretario de Gobernación, David Alvarado Limón, a clausurar los negocios que continúen reincidiendo en colocar mercancía fuera de los locales, “se han mandado avisos y a partir de este momento se empiezan a hacer recorridos en las 11 juntas auxiliares y en la cabecera municipal “.



Finalmente, la edil agregó que todos los jóvenes nacidos en el año 2004 o anteriores, ya pueden inscribirse para obtener su Cartilla Militar Nacional, dicho trámite se realiza en la Presidencia Municipal, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos