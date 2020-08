Inicia el Tec de Monterrey semestre académico híbrido y a distancia

Por Redacción

Hoy arrancó el Semestre Agosto-Diciembre en el Tecnológico de Monterrey bajo la modalidad HyFlex+Tec para cerca de 90 mil estudiantes de preparatoria, profesional y posgrado, quienes previamente eligieron entre una experiencia de aprendizaje a distancia y una híbrida de acuerdo a su realidad, necesidades y prioridades.



Por disposición oficial, el inicio de clases se desarrolló de manera 100% remota en todos los campus del Tecnológico de Monterrey del país. En relación al campus Puebla, las clases han iniciado con alrededor de 3158 alumnos en el nivel profesional y 945 en el nivel preparatoria.



Los alumnos podrán sumar a su modelo la vivencia LiFE, acceso a los Beneficios de Valor Tec, participación en programas de Vinculación con la Comunidad, entrada a la plataforma Boost your Skills y a los recursos de la iniciativa Cuida tu Mente.



El regreso a las actividades presenciales será gradual, conforme al Sistema de Semáforo de Alerta Sanitaria dispuesto por las autoridades federales y a los lineamientos de las entidades locales.



Solo cuando los semáforos estén en verde, los estudiantes que de forma voluntaria se hayan inscrito en algún curso híbrido podrán empezar en esa modalidad y tendrán la opción de tomar algunas actividades no académicas adicionales, que se ofrecerán también de manera híbrida en los campus.



Desde el inicio de la contingencia la institución ha tomado medidas extraordinarias, en primer lugar, para cuidar la salud de toda su comunidad, así como para garantizar la continuidad académica de excelencia y apoyar a la sociedad a mitigar los impactos de la pandemia.



El reinicio de actividades cumplirá con los más estrictos estándares de sana distancia y desinfección, sin embargo, se requiere del más alto nivel de compromiso y corresponsabilidad de todos para cuidarse los unos a los otros.



David Garza, rector y presidente ejecutivo del Tec de Monterrey, invitó a los jóvenes a no desgastarse pensando “¿por qué nos tocó vivir esto?”, sino a preguntarse “¿para qué nos está tocando esta situación?”, y los exhortó a dar lo mejor en todo lo que hagan para lograr un gran crecimiento.



El regreso consciente es la cultura que el Tecnológico de Monterrey desea fomentar entre su comunidad. A través del sitio tec.mx/es/regreso-consciente, estudiantes, padres, madres, profesores, colaboradores y el público en general pueden tener acceso a información confiable y protocolos seguros para actuar de manera responsable dentro y fuera de la institución, para tomar decisiones en el cuidado propio y de los demás.



Profesores, colaboradores y directivos del Tec de Monterrey están conscientes de que ante una situación como la que hoy se presenta a nivel mundial, deben continuar con el trabajo para encontrar soluciones a problemas inesperados.

Te recomendamos