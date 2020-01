Inicia la venta legal de mariguana recreativa en Illinois

Con el primer día de 2020, comenzó el miércoles la venta legal de mariguana para uso recreativo en el estado de Illinois, Estados Unidos, y muchas personas se formaron desde muy temprano en los dispensarios.

Aproximadamente 500 personas estaban afuera del Dispensario 33 en Chicago. Renzo Mejía hizo la primera compra legal en la tienda poco después de las 6 de la mañana, lo más temprano que la nueva ley de Illinois permitió la venta.

“Poder tener (mariguana recreativa) aquí es alucinante”, dijo Mejía al periódico Chicago Sun-Times después de comprar 3,5 gramos (un octavo de onza) de un tipo de marihuana llamada Motorbreath.

Hundreds of people lined up in the Uptown neighborhood waiting to buy cannabis on the first day of legal recreational marijuana sales in Illinois. 👀 @ABC7Chicago pic.twitter.com/MOex82Kf4Q

Illinois ya permitía la mariguana para uso médico, pero desde ahora el undécimo estado en permitir su consumo y venta para fines recreativos.

Recreational marijuana is now legal in Illinois. Customers are lined up to buy cannabis at the dispensary on Eastport Plaza Drive in Collinsville for the first time on New Years Day. #MarijuanaFirstLook pic.twitter.com/Fp0Iul66X8