Inicia PAN proceso de selección de candidaturas rumbo a 2024

A partir de febrero, el Partido Acción Nacional (PAN) iniciará su proceso de selección de candidaturas con miras a las elecciones del 2024, con la finalidad de evaluar y postular a los perfiles más competitivos en Puebla.



Así lo adelantó la dirigente estatal, Augusta Díaz de Rivera Hernández, quien afirmó que en el transcurso del 2023 centrarán sus trabajos en la designación de los mejores candidatos y candidatas, por lo que dejarán fuera los “compadrazgos y amiguismos”.



En entrevista con Oro Noticias, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) previó que Morena caerá siete puntos en las preferencias electorales este año, de modo que el PAN tiene una buena oportunidad para volver a posicionarse como la primera fuerza política.



En ese sentido, refrió que su prioridad será recorrer los 217 municipios de la entidad en busca de los mejores perfiles para abanderar las candidaturas que estarán en juego en el 2024, ya que se renovarán ayuntamientos, diputaciones locales, federales, senadurías y la gubernatura.



Aseguró que el proceso para la selección de aspirantes se llevará a cabo en orden y en apego a la legalidad, por lo que no admitirán a personajes que carguen con mala reputación ni solaparán posibles actos anticipados de campaña.



También afirmó que únicamente darán espacio a los perfiles que estén mejor evaluados por la ciudadanía, de modo que la dirigencia no beneficiará a alguien por compadrazgos o amiguismos, ni realizará acuerdos “en lo oscurito” para la repartición de candidaturas.



“Nosotros no vamos a favorecer ninguna candidatura, a ningún nivel, que no cuente con un buen prestigio dentro del municipio del que se trate y que no sea competitivo. La única manera de ganar no es haciendo compadrazgos, amiguismos ni pactos raros ni en lo oscurito con nadie”, comentó.

Siguen negociaciones para formar alianza “Va por Puebla”

La dirigente del PAN también señaló que continúa manteniendo mesas de trabajo periódicas con Néstor Camarillo Medina y Carlos Martínez Amador –presidentes estatales del PRI y PRD, respectivamente– a fin de concretar la coalición “Va por Puebla”.



Díaz de Rivera apuntó que existen condiciones óptimas para que las tres fuerzas políticas puedan competir de la mano en el 2024, una vez que el panorama nacional se recompuso y no se concretó la ruptura de la alianza.



Aunque dijo que la meta es llegar a acuerdos en común para coaligarse en el siguiente proceso electoral, aclaró que el PAN no dependerá de otros partidos para ganar los mayores cargos públicos y recuperar su presencia en el estado.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal