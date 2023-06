Inicia rehabilitación de la carretera Acatzingo-Huixcolotla

El gobierno presente de Puebla promueve acciones para favorecer el progreso y a las futuras generaciones, es por ello que en este municipio inició la rehabilitación de la carretera Acatzingo-Huixcolotla y serán construidas una secundaria y una de las sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, comentó el gobernador Sergio Salomón durante una gira de trabajo.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo recalcó que la administración que encabeza labora bajo los preceptos que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre no mentir, no robar y no traicionar.

Señaló que detonar el progreso y garantizar el acceso a la educación son uno de los objetivos primordiales del gobierno estatal. Por esta razón, son impulsadas obras carreteras, así como de infraestructura educativa: “buscamos que cada una de las acciones tengan que ver con el futuro de las siguientes generaciones y hoy como nunca hacemos una inversión histórica en educación pública”.

Sergio Salomón puntualizó que seguirán los proyectos para favorecer a la región de Acatzingo. Recordó que, a la fecha, su administración también ha entregado 42 patrullas para reforzar la seguridad en municipios de la zona.

En Acatzingo, el mandatario también entregó 400 acciones para el bienestar, 188 beneficios de Fortalecimiento al Campo Poblano e indemnizaciones por el programa de Siniestros en el Campo Poblano, cuatro constancias de Construcción y Rehabilitación de Espacios Educativos y, apoyos del programa de Mantenimiento y Dignificación de Espacios Educativos a directores de tres escuelas.

Posteriormente, en San Salvador Huixcolotla, inauguró el adoquinamiento de la calle Hidalgo Sur que favorecerá la movilidad de las y los habitantes de la zona.

BENEFICIARÁ REHABILITACIÓN DE CARRETERA A MÁS DE 80 MIL HABITANTES DE LA REGIÓN: CCP

El director general de Carreteras de Cuota Puebla, Andrés Villaseñor Herrero comentó que la rehabilitación de la carretera Acatzingo-Huixcolotla mejorará la conectividad, detonará el progreso y favorecerá a 80 mil 500 habitantes de la región.

Explicó que los trabajos consistirán en demolición de carpeta, recompactación, recarga de base hidráulica, riego de impregnación, carpeta asfáltica, corte en caja, renivelación de pozos y suministro de brocal y tapa, demolición y construcción de cunetas e instalación de señalamiento horizontal y vertical.

