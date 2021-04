Con ligero desorden empezó vacunación en Atlixco y Huauchinango

Por Erika González

Don Alberto de 89 años llegó desde las 5 de la mañana al centro de salud urbano en el municipio de Atlixco para recibir su primera dosis de vacunación antiCovid.

Para las personas de la tercera edad, la vacunas Cansino llegaron al municipio pero como ha sido en otros sitios, la gente comenzó a llegar sin guardar el orden ni la sana distancia.

Te puede interesar: Difunden información falsa sobre vacunación antiCovid-19 en Atlixco

Después de las 8 de la mañana arribaron de 10 en 10, aquellas personas mayores de 80 años con su respectiva documentación.

#Ahora | Así la fila en el Centro de Salud Urbano de Atlixco para la vacunación de adultos mayores contra Covid-19. No se respeta la Sana Distancia.



📹 ⁦@ErikaGlezG⁩ pic.twitter.com/lIE29vl8si — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) April 16, 2021

Los abuelitos han solicitado la instalación de baños públicos y también agilidad para evitar que puedan sufrir algún desmayo durante el aumento del calor.

En Huauchinango, la vacunación aún no empezaba a las 8 am y la gente se formó desde la madrugada, sin respetar letra de apellido ni sana de distancia. No hay suficiente personal para poner orden.

👉 En #Huauchinango, la gente que acude a vacunarse también se formó desde la madrugada sin respetar letra de apellido.



⁩ pic.twitter.com/4U6qGmPes5 — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) April 16, 2021

En el municipio de Zacatlán, hay operativo de Vialidad para agilizar el tráfico. La gente entra con mejor orden y de manera más rápida. Las autoridades impidieron la instalación de ambulantes.

Te recomendamos