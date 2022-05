Insiste Ebrard en incluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua en Cumbre de las Américas

Marcelo Ebrard insistió en que la próxima Cumbre de las Américas no debe excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que de lo contrario, sería mejor cambiarle el nombre a dicha reunión.

“Absolutamente, porque si es Cumbre de las Américas no puede faltar nadie, y si no, entonces hay que cambiarle el nombre y que no sea Cumbre de las Américas, que sea reunión de trabajo, pero Cumbre de las Américas y así se lo hicimos saber implica a todos los países de las Américas”, dijo.

Previo a su salida a El Salvador -en el segundo día de la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica y el Caribe– Ebrard destacó que el AMLO expondrá la necesidad de invertir en la región para generar desarrollo.

“Ayer el Presidente decía que no se han invertido todavía y es cierto, no se han invertido y, sin embargo, vemos que hay inversiones enormes cuando hay guerra, entonces seguramente ese va a ser un planteamiento que va a ser el Presidente”.

Sembrando vida llega a Guatemala. pic.twitter.com/i7ZudBwXEX — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 6, 2022

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

