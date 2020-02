¡Insólito! Aficionado se duerme en el Super Bowl

Un video difundido en redes sociales muestra cómo un aficionado se duerme durante el Super Bowl, que se juega en el Hard Rock Stadium entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco.

“Apenas estamos en el primer cuarto”, escribió la periodista deportiva Karisa Maxwell, quien subió el video a su cuenta de Twitter.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ