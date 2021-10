¡Insólito! Hombre sobrevive tras caer del noveno piso y aterrizar en un BMW

Por Redacción (Con información de RT)

En Nueva Jersey, Estados Unidos, un hombre de 31 años sobrevivió a una caída de un edificio de nueve pisos, después de aterrizar en el techo de un automóvil BMW estacionado.

De acuerdo con medios locales el hecho ocurrió en el número 26 de Journal Square la mañana del pasado miércoles. Los espectadores dijeron que escucharon un sonido fuerte, aparentemente como una explosión, cuando el hombre no identificado se estrelló contra el techo del BMW.

También puedes leer: En California, declaran ilegal quitarse el preservativo sin consentimiento

El individuo saltó desde una ventana abierta en el noveno piso y luego fue llevado a un hospital donde se encontraba en estado crítico el jueves, dijo la portavoz de Nueva Jersey, Kimberly Wallace-Scalcione, de acuerdo con el New York Post.

Man plunges 9 stories from NJ high rise, lands on BMW — and survives https://t.co/ZnMO8sIVJj pic.twitter.com/CKByrEi5eT