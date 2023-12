Instalan altar satánico navideño en el Capitolio de Iowa

Integrantes de la organización Templo Satánico colocaron un altar satánico navideño dentro del Capitolio del estado de Iowa, Estados Unidos, al señalar que la exhibición representa el derecho del grupo a la libertad religiosa.

En el altar satánico navideño está representada una cabeza de cabra elaborada con espejos sostenida por un maniquí vestido de rojo, entre otros símbolos de la organización, la cual permanecerá durante 14 días.

“Realmente vamos a disfrutar la oportunidad de estar representados en un foro público. No tenemos una iglesia en cada esquina“, dijo el cofundador y portavoz del Templo, Lucien Greaves.

“Mi sensación es que, si a la gente no le gusta nuestra exhibición en foros públicos, no tienen que interactuar con ella. No tienen que verla“, añadió.

El Templo Satánico es una organización no gubernamental reconocida a nivel federal dedicada al activismo político y cultural.

La sede de dicha organización está ubicada en Salem, Massachusetts, y se reconocer como un grupo no teísta, por lo que señala que no adora a Satanás ni cree en la existencia del diablo.

