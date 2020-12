Instalan cámara Centinela para prevenir riesgos en Puebla capital

Por Itzeli Zamora

La Secretaría de Protección Civil Municipal instaló la cámara Centinela que realizará monitoreo atmosférico y de fenómenos naturales como incendios, lluvias y la actividad del volcán Popocatépetl, con el objetivo de prevenir riesgos en el municipio de Puebla.

El titular de la dependencia, Gustavo Ariza Salvatori, informó que esté sistema de calidad HD será un complemento para reforzar el sistema de prevención y medición de riesgos para reducir los desastres.

“Es un sistema completo donde intervienen estaciones metereológica, de alertamiento sísmico, medición de ríos; si tú no tienes información no puedes medir los riesgos y así no puedes hacer acciones para eliminar las vulnerabilidades”, señaló.

La cámara fue donada hace un año a la Comuna por una empresa y fue instalada en la dependencia municipal por personal del área, por lo que sólo se invirtió en colocación.

Agregó que en próximos días dará a conocer el programa de Multialertamiento Sísmico que iniciará en una primera etapa en unidades habitacionales con el fin de alertar a los ciudadanos, donde el riesgo es mayor por el alto número de población.

