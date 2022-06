Instalar espectaculares sin permisos te llevaría hasta 10 años a prisión

Hasta con 10 años de prisión podría castigarse la instalación de anuncios espectaculares que no cuenten con los permisos correspondientes; así como la tala de árboles para la construcción de estructuras publicitarias en Puebla.



Así lo plantea la iniciativa que fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta al Congreso del Estado este jueves, a través de la cual busca reformar diversas fracciones del Código Penal para prohibir la colocación indebida de vallas espectaculares.



Como parte de su propuesta, el mandatario argumentó que durante administraciones pasadas se permitió la proliferación de anuncios espectaculares, a pesar de que no contaban con permisos y los espacios eran entregados por amiguismos.



Aunque refirió que Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado contempla sanciones para quienes instalen anuncios sin autorización, únicamente contempla faltas administrativas, pero no penales.



Por lo anterior, su iniciativa plantea sanciones de dos a 10 años de prisión; así como multas que van de 2 mil 886 hasta 192 mil 440 pesos, para las personas que ocasionen un daño ambiental o desequilibrio ecológico con la instalación de vallas publicitarias.



Además busca castigar a quien corte, pode o tale uno o más árboles para llevar a cabo la construcción, instalación o colocación de estructuras para anuncios o publicidad.



Así como para quien solicite la construcción de estructuras de anuncios en áreas verdes urbanas, de jurisdicción estatal o municipal; o que no cuenten con la licencia, permiso o autorización de la autoridad competente.



También será acreedor de sanciones penales quien realice pintas de anuncios o publicidad en los bienes inmuebles estatales y municipales.



La propuesta de Barbosa Huerta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y eventual aprobación.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

