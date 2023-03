Integrantes de la UDLAP reciben apoyo del Puentes Consortium

Una académica y un estudiante de doctorado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) podrán continuar sus proyectos de investigación sobre la relación de videovigilancia con la inteligencia artificial y la inseguridad de recursos con la migración, gracias al apoyo financiero del Consorcio Puentes, grupo de académicos de universidades mexicanas y de Estados Unidos que desarrollan investigación multidisciplinaria binacional en asuntos de importancia para las relaciones entre México y los Estados Unidos, y para el bienestar de sus habitantes.

Ernesto Cruz Esquivel, estudiante del Doctorado en Sistemas Inteligentes de la UDLAP, recibirá una beca para visitar la Universidad de Rice, con la finalidad de desarrollar su proyecto ‘Deep visual information and understanding for efficient video surveillance’ (Información visual profunda y comprensión para una videovigilancia eficiente), el cual se deriva de su tesis y cuenta con el asesoramiento de la Dra. Zobeida Guzmán Zavaleta, profesora de Computación, Electrónica y Mecatrónica de la misma casa de estudios.

Para el estudiante de la UDLAP, esta es una oportunidad de intercambiar ideas con expertos y revisar algunos aspectos avanzados en el tipo de tecnología que él utiliza, lo cual será muy útil para su proyecto. “Voy a hacer la estancia en junio y julio en Houston-Texas y la idea es mejorar lo que ya hemos presentado hasta ahora: detectar situaciones interesantes dentro de los sistemas de videovigilancia usando inteligencia artificial”, informó.

Por su parte, la Dra. Alison Elizabeth Lee, académica del Departamento de Antropología de la UDLAP, podrá ejecutar su proyecto Resource Insecurity and Migration in the U.S. and Mexico: An Intersectional Approach to Climate Vulnerability and Resilience (Inseguridad de recursos y migración en los EE. UU. y México: un enfoque interseccional de la vulnerabilidad y resiliencia climáticas), cuyo objetivo es entender cómo la inseguridad hídrica, energética o alimentaria en ocasiones, pueden contribuir a la decisión de una persona para migrar dentro de su propio país o a otro.

Para lograr el cometido, la intención de la Dra. Lee es realizar un taller en la UDLAP con colegas de las instituciones integrantes del Consorcio Puentes o con expertos en seguridad hídrica, energética, alimentaria y de migración ambiental, enfocándose en entender los mecanismos de desplazamiento por la falta de agua, de infraestructura, energía, la afectación de los sistemas alimenticios por el cambio climático; identificar brechas de investigación o nuevas líneas; iniciar al menos dos publicaciones colaborativas y propuestas de subvenciones. “Estamos realmente con los primeros pasos de vislumbrar estos problemas y sus vínculos con la migración, y de encontrar investigadores que trabajan en esas áreas y están interesados en expandir su red, para pensar en futuros de investigación”, amplió la catedrática.

Cabe comentar que el Consorcio Puentes (Puentes Consortium) está integrado por Rice University, la Universidad de Monterrey, el ITESM Monterrey, University of Miami y la Universidad de las Américas Puebla. Su finalidad es apoyar la colaboración de investigadores entre esas instituciones, que pueden analizar o incidir en la política pública y mejorar la relación entre Estados Unidos y México. En esta ocasión recibió diferentes propuestas de proyectos de investigación colaborativa, siendo un comité operativo quien decidiera financiar los proyectos de la académica y del estudiante de doctorado de la UDLAP.

