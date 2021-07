Intensas lluvias inundan Metro y deja pasajeros atrapados en China

Por Redacción (Con información de SDP)

Las lluvias torrenciales registradas en las últimas horas en la provincia central china de Henan ya cobraron la vida de tres personas, provocaron que más de 10 mil personas fueran evacuadas e inundaron vagones del Metro con pasajeros dentro con más de un metro y medio de agua.

De acuerdo con el diario “China Daily”, más de 144 mil personas se vieron afectadas por la lluvia, que en Zhengzhou dejó 457.5 milímetros en 24 horas, un récord en los registros.

Massive flash floods caused by heavy rain in Zhengzhou, central Chinese province of Henan, severe damage reported. pic.twitter.com/F6VQ5vRZjn