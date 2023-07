Inventan en CDMX el chile en nogada de Barbie

Tanto la temporada de chiles en nogada y el estreno de la cinta inspirada en la muñeca más famosa de Mattel, Barbie, ya están aquí, por lo que un restaurante de la Ciudad de México encontró la manera de unir los dos fenómenos de julio en un platillo rosa.

El chef Rómulo Mendoza del restaurante de comida mexicana, Roldán 37, lanzó el pasado fin de semana una adaptación del popular manjar mexicano con el color principal de Barbie.

En el anunció del chile en nogada en redes sociales, se presenta sin capeado y con un destacado tono rosa que, según sus creadores, se obtiene con el uso de piñón y un toque de betabel en la preparación de la nogada. Por si fuera poco, el chile se sirve con un poco de diamantina comestible y una flor rosa.

A pesar de que el restaurante ha mencionado que en ningún momento han tratado de modificar la receta original y que se trata de aprovechar el furor por la película de Barbie, las críticas y comentarios sobre el chile no se han hecho esperar.

“Mejor inventen el platillo barbie. No echen a perder el tradicional chile en nogada”, “tan espectacular su receta del chile en nogada, no la vayan a cambiar, mejor hagan un postre rosa” y “los puristas del chile en nogada no están soportando”, son algunos de los comentarios que se leen en los posts que publicitan el lanzamiento.

No es la primera vez que se hacen adaptaciones del tradicional chile en nogada, tan solo la idea de que la preparación incluya capeado es una de las batallas eternas entre poblanos y chilangos, pero para aquellos que pidieron la receta original, Roldán 37 mencionó que también preparan sus recetas heredadas de este y otros tipos de chiles en sus sucursales en el Centro Histórico y la colonia Roma.

