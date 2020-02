Investiga MP solo 7% de delitos contra mujeres en México

Por Redacción

La impunidad que hay en México respecto a los delitos que sufren las mujeres es constante, pues sólo el 7% de estos crímenes son investigados por el Ministerio Publico (MP).

La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) reveló que en 2018 ocurrieron 16 millones 667 mil 291 delitos contra mujeres.

Sin embargo 15 millones 609 mil 239 no fueron investigados porque las personas afectadas no presentaron su denuncia, por miedo, pérdida de tiempo o desconfianza a las autoridades. Otro motivo es que el MP no haya abierto una carpeta de investigación.

Además, la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también reveló que en 2018 se abrieron un millón 58 mil 52 investigaciones, pero sólo 58 mil 228 supuestos agresores fueron llevados ante un juez.

Irene Tello Arista, directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, expresó que este fenómeno tiene que ver con la discriminación.

“A las mujeres se les trata con prejuicios y estereotipos, las autoridades les preguntan si estaban alcoholizadas, si tenían una relación con el agresor, si están seguras si quieren denunciar. Los peritajes que se deben hacer inmediatamente se tardan mucho o no hay personal especializado”, mencionó.

La Envipe explica cuáles son las entidades federativas donde hay una mayor cantidad de delitos contra mujeres sin investigar, siendo así que:

El Estado de México tiene la mayor cifra negra, seguido de la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Baja California, Sonora, Nuevo León y Guerrero.

Por el contrario, los estados que registran una menor cifra negra son Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Quintana Roo y Yucatán.

Adriana Greaves, abogada y cofundadora de la Organización Tojil, dijo que la baja cantidad de delitos denunciados se debe a una normalización de la violencia por parte de este sector, además de la incapacidad de las autoridades.

“La mujer ha minimizado la violencia en su contra y considera que es una actuación normal del hombre, piensan que es algo sin importancia. Por otra parte, también existe un temor fundado en las mujeres de que si quieren denunciar no encuentran respuesta ni protección por parte de las autoridades”, aseguró.

Greaves, cofundadora de Tojil, explicó que el sistema de justicia para las mujeres se ha convertido en un “círculo de impunidad”.

“De los pocos delitos que se denuncian, un porcentaje menor llega ante un juez. Eso quiere decir que la mujer presentó la denuncia, pero luego tienes a un ministerio público incapaz de integrar y de investigar de manera correcta una carpeta de investigación para que se inicie un juicio”, dijo.

