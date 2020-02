Inviable regresar pasaje a 6 pesos, no sería justo para los cumplidos: Biestro

Por Vera Fernández

A dos días de que concluya el plazo para que los transportistas cumplan con la modernización de sus unidades, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Gabriel Biestro Medinilla, consideró poco viable que se revierta la tarifa del pasaje a 6 pesos.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena señaló que algunos concesionarios sí han cumplido con el compromiso de equipar y mejorar las unidades de transporte público, por lo que no sería justo aplicar dicha medida para todos.

A dos días para concluir el plazo de transportistas para cumplir modernización de unidades, el presidente del Congreso Local, @Biestro, consideró poco viable regresar el pasaje a 6 pesos, dijo que algunos concesionarios sí han cumplido pic.twitter.com/CnyjGccSrH — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) February 10, 2020

En ese sentido, sostuvo que la sanción ideal para ejecutar es que la Secretaría de Movilidad y Transporte revoque las concesiones de los transportistas incumplidos, pues remarcó que firmaron un acuerdo que están obligados a hacer efectivo.

Debido a ello, mencionó que, pese a la negativa de los transportistas de cumplir con lo acordado, no sería posible volver a la tarifa de 6 pesos del pasaje, ni tampoco aplicar tarifas diferenciadas para quienes sí han cumplido y quienes no.

Asimismo, Biestro Medinilla sentenció que el gobierno estatal no cederá a chantajes de los concesionarios, luego de que algunos de éstos han amagado con esconder las unidades en mal estado para que no les sean retiradas, además de que no se les revoquen los permisos para operar.

