IP buscará negociar pase turístico a visitantes foráneos

Integrantes del sector empresarial de Puebla alistan propuestas para eliminar el pase turístico a automovilistas foráneos, reveló Luis Espinosa Rueda, presidente de la Canacintra Puebla.

En entrevista, el líder empresarial comentó que la medida ha afectado a algunos empresarios de otras entidades, pues acusan que podrían ser multados en la entidad.

“Ya no vienen (…) lo que perdemos es que si un proveedor quiere visitar ya no lo hace, ahora lo hacen por Zoom, ya no come acá, ya no duerme acá, y ya no piensa venir. Esa es la parte del turismo de negocios”, abundó.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón, reveló que a la brevedad buscará una reunión con la Secretaría de Medio Ambiente para negociar el pase turístico.

Comentó que la iniciativa privada buscará flexibilidad en el programa, es decir que buscarán que no sea engorroso para los empresarios y turistas que planean visitar a la entidad poblana.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

