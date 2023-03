Isabel Merlo defiende su nombramiento como titular de SEP Puebla

Nunca he tenido ningún escándalo ni he sido perseguida por alguna investigación en mi contra, asentó Isabel Merlo Talavera al defender su nombramiento como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla.

En entrevista, la funcionaria reconoció que no se tituló, lo cual dijo “no es un pecado”, pues truncó su carrera para irse a buscar un mejor futuro a Estados Unidos, al igual que miles de sus paisanos.

Señaló que en el país del norte, pasó por las mismas pruebas que todos los connacionales y durante su estancia encontró la oportunidad de ser directora de la Academia General del Lenguajes, a través de la cual preparó varios programas de estudios para empresas que tenían en su plantilla laboral a trabajadores hispanos.

Su labor, dijo, fue reconocida y por eso se le invitó a ser candidata del PRI por la presidencia municipal de Huaquechula, aseguró que desde entonces ha dado buenos resultados en los cargos que ha desempeñado.

Por ello, enfatizó que no ha tenido ningún escándalo ni ha sido perseguida por alguna institución, incluso mencionó que sus cuentas públicas como funcionaria municipal, estatal y federal fueron aprobadas en su momento.

“Soy una mujer que ha sabido entrar por la puerta de enfrente y salir por la misma (…) y creo que no ha habido algún escándalo, no he sido perseguida por ninguna investigación de ninguna índole de la cual me pueda avergonzar”, sostuvo.

Merlo Talavera consideró que lo anterior fue valorado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien decidió incorporarla a su gabinete como titular de la SEP, lo cual hace dejando de lado sus convicciones partidarias, pues su compromiso es por Puebla.

Deserción escolar y descuido de plantes, pendientes

La secretaria señaló que asume la dirección de la dependencia con varios retos por delante como el combate a la deserción escolar y la atención a la infraestructura educativa, pues fueron los rubros más afectados por la pandemia de Covid-19, debido a la suspensión de clases presenciales.

Además comentó que hay varios planteles afectados por los sismos de 2017 que aún no han sido reparados, principalmente en la región de la Mixteca, donde este lunes fue inaugurada la rehabilitación de la Escuela Primaria Federal “5 de Mayo” para que sus estudiantes cuenten con mejores aulas e instalaciones dignas.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

