Publican foto en perfil de Jenni Rivera a 10 años de su muerte

En el perfil oficial de Instagram de la cantante del regional mexicano, Jenni Rivera, se publicó una foto en la que solo se observa un “2022” estilizado, dicha imagen generó polémica entre fanáticos y usuarios de la red social.

A diez años de la muerte de la cantante, se abrió un perfil en Instagram verificado en el que solo se ha publicado una sola imagen con 76 mil 263 me gusta y 3 mil 398 comentarios.

Al pie de la publicación se puede leer algunas reacciones de sorpresa y ánimo por parte de los fanáticos de la “Diva de la banda” y muchos sospechan de un regreso a la industria.

“Tas viva ma?“, “No se que sea pero Estoy muy Enocionado (sic.)”, “¿ES REAL? YO SABÍA QUE ESTABAS VIVA MIJA!! TE AMO, HE CUIDADO TU LEGADO SIENDO BIEN PARRANDERA, REBELDE Y ATREVIDA!! Tqm ok? AMPARANOS GRAN SEÑORA, son algunos de los mensajes que escribieron en la caja de comentarios algunos usuarios.

La publicación no solo levantó los ánimos y teorías en Instagram, pues, algunos usuarios de Tiktok y Twitter opinaron que la intérprete de “Mariposa de barrio” seguía con vida.

Aquí te compartimos algunos memes y reacciones que diferentes fanáticos y usuarios hicieron respecto a esta noticia:

Así quede al ver esta imagen en Fb de Jenni Rivera pic.twitter.com/MdnD4T8xNV — Aldo MA (@Hola_soyAldo) February 16, 2022

Nosotros: ¿Pero Jenni porque nos mentiste todos estos años?

La Jenni Rivera: pic.twitter.com/ilyFxPlEdS — Aria X 💦 (@SlylienGames) February 16, 2022

Si Jenni Rivera ya revivió, ni modo que yo no pueda acabar mi tesis — Alex Turner’s generic gf ☽ (@canciondebruma) February 16, 2022

Esta no es la primera vez que se rumora que la cantante Jenni Rivera está viva, pues en el 2019 se sospechó que el canal de “I Cook U Cook We All Cook” le pertenecía a la artista al comparar la voz de la usuaria con la de la intérprete de “No llega el olvido”.

Por: Redacción

Editor: Alejandro Rojas

