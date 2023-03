Jesús Corona dice adiós a Selección Mexicana; quiere retirarse en Cruz Azul

Jesús Corona, el portero y capitán de Cruz Azul, anunció que quiere retirarse en un año de “La Máquina”. El guardameta de 42 años también ha dejado claro que ha cerrado el tema de la selección mexicana y que es hora de que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de brillar en el campo.

Corona explicó que su decisión de retirarse en un año dependerá de su estado físico, en especial de su rodilla, pero que su ilusión es mantenerse en el club.

“Obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución, en esta institución que me ha respaldado en todo momento, por lo que estoy muy agradecido, pero ya sería cosa de analizar. A mí me gustaría jugar un año más y ya pensar en el retiro”, dijo el portero en una conferencia de prensa previa al duelo ante Pumas.

Corona también habló sobre la selección mexicana, donde considera que es hora de darle la oportunidad a las nuevas generaciones de cancerberos.

“Es momento de que vengan las nuevas generaciones, eso me queda. En el proceso pasado no tuve la oportunidad de ir en ni una sola convocatoria y eso se respeta. Las decisiones que toma el entrenador se tienen que respetar. Ahora, estamos en otro momento, me ha tocado estar en selección nacional por 15 años desde la primera vez que fui convocado, y es momento de que las nuevas generaciones levanten la mano y se les debe de brindar esa oportunidad”.

El portero también habló sobre la convocatoria de Guillermo Ochoa a la selección mexicana y la intención de que tiene el portero del Salernitana de llegar a la Copa del Mundo del 2026.

“Es un tema del cual, el técnico en turno lo pone en la balanza, saber qué es lo que necesita la selección realmente. Me imagino que lo hace por un tema de experiencia, de jerarquía, que también vaya arropando a todos estos jóvenes, que pasan por un muy buen momento, ‘Memo’ ha mostrado esa capacidad siempre que se le ha requerido en la selección, me imagino que por eso es la decisión que ha tomado el técnico nacional”, dijo Corona.

Jesús Corona es uno de los jugadores más emblemáticos de Cruz Azul y ha sido parte fundamental del equipo durante muchos años. Sin duda, su legado en el fútbol mexicano perdurará por mucho tiempo.

