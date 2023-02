Jiménez Merino condicionó en 2021 su permanencia en el PRI: Camarillo

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo Medina, arremetió contra los actores políticos que han abandonado al tricolor a pesar de los beneficios que obtuvieron en los últimos años.

Este martes, el dirigente reveló que el excandidato a la gubernatura del estado, Alberto Jiménez Merino, amenazó con renunciar al partido desde 2021 a cambio de que se le otorgara algún espacio en el proceso electoral de ese año.

En ese sentido, afirmó que él estuvo dispuesto a cederle la tercera diputación plurinominal que actualmente ocupa en el Congreso del Estado; sin embargo, Jiménez Merino la rechazó y prefirió contender por la diputación federal de Acatlán de Osorio.

El líder subrayó que la derrota electoral del excandidato no fue responsabilidad del PRI, pues por el contrario, se le otorgaron todas las facilidades para que pudiera nutrir su trayectoria política y ocupar diversos cargos públicos.

“Yo lo busqué en 2021 porque me amenazó con irse del partido, lo hicimos candidato a diputado federal, no fue el relevo de nadie (…) aquí nadie puede decir que el PRI los ha tratado mal, que el PRI no les ha abierto espacios, porque ha sido todo lo contrario”, comentó.

Camarillo Medina también se lanzó contra el exregidor Iván Galindo Castillejos, quien –dijo– se la ha pasado criticando al PRI a pesar de que el año pasado les fue a “pedir chamba” y es cercano a personajes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Hay un exregidor por ahí que todo el tiempo se manifiesta en eventos de Morena todo el tiempo pero sigue criticándonos. Ya se fue desde hace 10 años, va a pedir chamba al partido hace unos meses y luego sigue criticando al PRI desde Morena”, expresó.

El dirigente afirmó que hasta el momento no le ha llegado alguna renuncia formal por parte de militantes; sin embargo, señaló que todos los priistas están en libertad de salir del partido y dejar espacio para cuadros frescos.

Por Vera Fernández

Editora: Brenda Balderas

