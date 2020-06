Jimmy Kimmel presentará unos Emmy aún inciertos por el Covid-19

Por Javier Garzón

La Academia de la Televisión anunció este martes que el humorista Jimmy Kimmel será el presentador de los Emmy, cuya gala de 2020, que está prevista para el 20 de septiembre, la cual todavía es una incógnita debido al Covid-19.

“No sé dónde, cómo o incluso por qué haremos esto, pero lo haremos y lo presentaré”, bromeó hoy Kimmel en un comunicado.

I don't know where or how or even why we are doing this, but we are and I am hosting it! The 72nd #Emmy Awards – Sunday, September 20th on @ABCNetwork @TelevisionAcad