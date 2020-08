Joe Biden es oficialmente candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos

Los demócratas confirmaron este martes la nominación del exvicepresidente Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, durante la convención nacional del partido que se celebra de modo virtual por la pandemia del coronavirus.

It’s official. @JoeBiden is our nominee to be the 46th president of the United States of America. 🇺🇸



Let’s make it happen: https://t.co/sRyMFHiAbI#DemConvention pic.twitter.com/9nWAadBbh5