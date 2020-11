Johnny Depp abandona “Animales Fantásticos” tras perder polémico juicio

Johnny Depp abandonó su participación en la franquicia de películas “Animales Fantásticos” como el gran mago “Grindelwald” tras una petición de Warner Bros y días después de haber perdido el juicio contra el tabloide británico “The Sun”, que le acusó de maltratar a su ex mujer Amber Heard.

De acuerdo con el Depp, los estudios habían solicitado su renuncia del papel en las películas y agradeció al actor por su trabajo realizado hasta la fecha.

“Johnny Depp dejará la franquicia “Animales Fantásticos”. Agradecemos su trabajo hasta la fecha”, dijo Warner Bros. en un comunicado difundido este viernes.

Asimismo, confirmó que la tercera entrega de “Animales Fantásticos” se encuentra en producción y el papel que encarna el actor será “refundido” y se espera que llegue a los cines en 2022.

Johnny Depp había compartido a través de sus redes sociales que Warner le había pedido que renunciara, por lo que aceptó dejar las películas.

El actor había participado en las dos primeras entregas: “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016) y “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018).

Te recomendamos

Con información de Excélsior