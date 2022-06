José Carpinteyro afirma que dejó finanzas sanas en Sosapach

José Luis Carpinteyro Lazcano rechazó que su salida del Sosapach haya sido producto de manejos irregulares o actos de corrupción, pues aseguró que dejó finanzas sanas en el organismo y un saldo a favor de 8.4 millones de pesos.



El ahora exfuncionario municipal señaló que su renuncia fue parte de un acuerdo con la presidenta municipal Paola Angón Silva y por proyectos personales, que no quiso precisar, pero dejó abierta la posibilidad de que sean de orden político.



Asimismo, negó que su baja esté relacionada con la presión de regidores o el supuesto video donde funcionarios del ayuntamiento cholulteca pide a una trabajadora del gobierno local retirar una demanda penal que habría presentado por un presunto delito de tipo sexual.



“No sé de qué video me hablan, pero lamentablemente hay grupos, gentes que de una u otra manera siempre quieren desprestigiar, manejar de una u otra manera una situación, pero créanme que no hay ningún problema de que pudiera existir un video”, expresó.



En rueda de prensa, Carpinteyro Lazcano presentó un informe sobre su labor al frente del Sistema Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cholula (Sosapach) durante los últimos ocho meses para dejar en claro que no hubo ningún manejo irregular.



Destacó que recibió un organismo “endeudado”, que ahora deja con finanzas sanas, pues se pagó cerca del 50 por ciento de la deuda que superaba los 2.9 millones de pesos, por pasivos en nómina, proveedores y gastos de operación.



Además que el organismo cuenta con un saldo a favor de 8.4 millones de pesos, así como recursos federales por 133 mil pesos de recursos federales.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos