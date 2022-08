“Ella es valiente” Josh Peck sobre Jennette McCurdy

El actor Josh Peck mostró su apoyo a la actriz Jennette McCurdy, por publicar su más reciente libro que contiene momentos difíciles en su vida.

El 9 de agosto salió a la venta el libro “Me alegro de que mi mamá muriera” (I’m glad that my mom died, en inglés) y el protagonista de Drake & Josh, mandó un mensaje a su antigua colega de Nickelodeon.

“Mi amiga Jennette escribió un libro y lo publicaron hoy. Ella es valiente, divertida y considerada…” externó Peck.

Pese a trabajar esporádicamente con la empresa de Viacom, Josh Peck también ha hecho comentarios no tan favorables de su experiencia.

Quien dio vida a Josh Nichols, aseguró que no recibe regalías por lo que genera el show en la actualidad y que al menos 20% de su sueldo fue a parar con su agente.

En palabras del intérprete, “fue parte de una generación de actores que fueron jodidos”, entre los que se incluyen los protagonistas “Kenan y Kel”.

La coprotagonista de iCarly, Miranda Cosgrove, también hizo un comentario por la situación que vivió su compañera.

Dijo no tener idea de su situación, pues cuando se es joven, “no te imaginas eso de la persona que hace reír a todo el set todos los días”.

El libro de McCurdy es tendencia por hablar de hechos polémicos en la vida de la ex estrella de Nickelodeon.

Entre esos temas están su relación de abuso con su madre, la mención de un personaje llamado “El Creador” quien, presuntamente acosó a Jennette de joven y como la cadena quiso silenciar a la actriz con un acuerdo monetario.

Por: Redacción

Editor: Felipe Jiménez

TE RECOMENDAMOS