VIDEO: Joven baila Himno Nacional mexicano en TikTok y causa controversia

Una joven identificada con el usuario de @RubyisFurby “bailó” el Himno Nacional mexicano en un video de TikTok, lo que generó indignación entre usuarios de redes sociales.

“Independientemente de la falta de respeto que podría representar esto, la verdad es que no le veo sentido a ese baile, me parece incluso un comportamiento algo vergonzoso. Creo que la aplicación Tik tok demuestra hasta dónde puede llegar la ociosidad de la gente”” escribió un usuario.

El polémico video con la pieza compuesta por Jaime Nunó y Francisco González Bocanegra rápidamente se volvió viral en las redes sociales, y fue en Twitter donde la usuaria @PauuuZambrano dedicó todo un hilo explicando por qué el baile de TikTok era “faltarle el respeto a nuestro Himno Nacional” ya que los símbolos patrios están protegidos por las leyes y que éstos deben ser atendidos con solemnidad y respeto.

Me sorprende que muchos no valoren nuestros símbolos patrios, carecen de educación.

Señores, muchas personas lucharon para tener la libertad y democracia que hoy tienen.

No fuera @LuisitoComunica o @DebRyanShow porque se prenden en chinga.https://t.co/JzjdJiFtgi vía @mimorelia