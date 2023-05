Joven cuenta como su mamá lo dejó “empeñado” en un McDonald’s

Para celebrar el 10 de mayo, un influencer le pidió a todos sus seguidores compartir sus mejores anécdotas con sus mamás; sin embargo, para sorpresa de muchos, una joven relató la ocasión en la que su mamá la dejó “empeñada” porque olvidó su cartera.

“Una vez mi mamá me llevó a comer en mi cumpleaños a un McDonald’s, y todo bien, hasta la hora de pagar porque se dio cuenta que se le olvidó su cartera en el carro que estaba en un estacionamiento lejos”, comentó el joven en un post de Facebook.

Si bien la joven actualmente lo cuenta entre risas, admitió que en su momento sintió miedo, al grado de imaginarse “viviendo toda su vida” en el famoso restaurante de comida rápida.

“Le dijo al mesero que me dejaba empeñada en lo que traía el dinero y salió corriendo. Yo me acuerdo que me moría de miedo, pero no dije nada. El mesero nomás se quedó así (sorprendida) porque mi mamá no regresaba. Ya me imaginaba yo viviendo en el McDonald’s para siempre“, afirmó.

Finalmente la mujer admitió que después de un tiempo su mamá llegó apenada para pagar la cuenta y poderse llevar a su hija; a lo que el empleado de McDonald’s bromeó diciendo “ya le iba a enseñar a hacer hamburguesas”.

Por Redacción Editor: Julián Manchukian

