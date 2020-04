Joven recita ‘Leve’ de Cartel de Santa en concurso de poesía

Por Redacción

La música de Cartel de Santa a veces puede ser desaprobada y en ocasiones elogiada, hasta han hecho fiestas con temática de la agrupación, ya que consideran que las letras de Babo son “poesía”.

En redes sociales circula el video de un joven que tomó de inspiración al rapero mexicano Babo para participar en un concurso de poesía en su escuela católica al recitar “Leve”, canción de Cartel de Santa. En el video se puede observar al estudiante en el escenario y frente a una multitud, lo que parece un concurso de poesía.

“Ni como negarlo, eso ya está escrito, dicen que el pasado no lo quita ni Diosito” o “Para que te digo, me dejaste un domingo. Que sin ti no vivo, que eres mi motivo. Que desde ese día te recordaría mi vida es vacía, mi vida vacía. Te extraño un leve, per un leve nada más”, son algunas de las frases que el joven dice en el video.

De acuerdo con el video de YouTube, el joven ganó el concurso de poesía y recibió aplausos por su recital. Aparentemente nadie se dio cuenta que el ‘poema’ que el estudiante recitó era una canción de Cartel de Santa.

