Joven quiso dar una sorpresa y sus ahorros volaron

El recibir una sorpresa por parte de tus seres queridos es una de las satisfacciones más grandes de la vida, sin embargo, estos detalles no resultan ser como esperábamos, tal como le sucedió a la usuaria de TikTok @veronicarodrig188.

La chica decidió regalarle a su padre un globo amarrado a una tira de billetes de 50, 100 y 200 pesos, mismos que ella misma ahorró, y le pidió al festejado que suelte la caja que contenía dicho artefacto para ver toda la sorpresa.

No obstante, segundos más tarde, el globo voló hacia el cielo, mientras los asistentes solo observan como el presente se aleja de ellos.

El metraje que se titula “Mis ahorros” se volvió viral en la red social pues, hasta el momento, cuenta con más de 903 mil “me gusta” y recibió 13 mil comentarios.

“que pdo con tu jefe jaja no agarro señal nunca (sic.)”, ““El dinero no cae del cielo”, “A quien se le ocurre dar un regalo así , en un lugar abierto“, “Imagínate que se los ahorros se los encuentra alguien que esté diciendo: “a trabajar porque el dinero no cae del cielo“, son algunos de los mensajes que los usuarios escribieron en la caja de comentarios.

Días después, Verónica decidió responder a quienes preguntaban sobre lo que sucedió con el dinero y el globo y, para su mala fortuna, no encontraron ninguna pista de su paradero.

