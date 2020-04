Jóvenes podrán realizar proceso de admisión BUAP sin certificado de estudios

Por Sara Solís

Con la finalidad de apoyar a estudiantes de preparatorias, la BUAP dio a conocer que no deben preocuparse en caso de no tener su constancia de estudios de nivel medio superior.

Cabe destacar que más adelante podrán completar su registro de admisión, así lo dio a conocer la titular de la Dirección de Administración Escolar (DAE), María Elena Ruiz Velasco.

“Los jóvenes que están egresando este año no deben angustiarse. Lógicamente no van a tener la constancia de estudios porque las escuelas no están habilitadas para entregárselos, así que más adelante se les va a indicar en qué momento podrán completar este requisito de su registro”, informó.

Por lo anterior, explicó que es indispensable que los aspirantes se registren en las fechas señaladas en la convocatoria.

“Es importante que hagan su registro, las fechas son exactas; después del 3 de mayo y el 14 de mayo no va a haber posibilidad de hacerlo”, remarcó.

En este mismo sentido, mencionó que durante el primer paso del registro la dependencia validará los documentos e informará a los aspirantes si queda pendiente algún requisito.

Tambien dio a conocer que hay demanda de solicitudes de registro por parte de aspirantes para ingresar al nivel medio superior y detalló que es muy importante seleccionar la sede donde se desea cursar la educación media superior, ya que no se podrán realizar cambios.

La funcionaria universitaria precisó que todo el proceso se realiza en línea, a través de la página https://admision.buap.mx/, de acuerdo con la convocatoria, pero dependerá de las autoridades de salud si se genera algún cambio de fechas debido a la contingencia por COVID-19, por lo que se invita a informarse en las redes y medios oficiales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (https://buap.mx/).

Te recomendamos