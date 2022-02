Juan Pablo, un mexicano dispuesto a defender Ucrania

¿Estarías dispuesto a unirte a esta lucha, a esta guerra para defender Ucrania?, pregunta Patricia Estrada a Juan Pablo Elizalde, mexicano que vive desde hace 6 años en aquél país.

Tras tomarse unos segundos para pensarlo, que seguramente para él significó una eternidad, contesta:

“Ahora sí, ahora ya estoy listo para defender Ucrania“.

Esta es la difícil decisión de vida que Juan Pablo Elizalde ha tomado: ir a la guerra si es necesario para defender el territorio y a los ciudadanos ucranianos.

Juan Pablo Elizalde es originario de Orizaba, Veracruz y vive desde hace 6 años en Ucrania.

Está casado con una mujer originaria de ese país y -según sus propias palabras- siempre se ha sentido cobijado y nunca desplazado o discriminado por los ciudadanos ucranianos.

En entrevista con Patricia Estrada para Oro Noticias de la mañana, Elizalde comentó que como muchos de sus amigos, él y su familia han tenido que ir alejándose del territorio que actualmente es atacado por los rusos.

Ahora se encuentra en el oeste de Ucrania, donde por el momento, él y su familia están seguros.

Nacionalismo en Ucrania

Durante la charla que sostuvo vía telefónica con nuestra conductora Patricia Estrada, el mexicano dijo que una de las cosas que más le impresionan de la guerra actual, es el nacionalismo que surgió en Ucrania.

“Ahora es un nacionalismo completo. Es correcto. Defienden su nación. Yo apoyo al presidente ucraniano. Es un héroe y un gran líder”, dijo.



Señaló que ahora muchos de sus amigos ya están en la primera línea de la guerra.

“Más q tristeza sentimos enojo. nos quitaron todo de la noche a la mañana. no es justo”, dijo a Oro Noticias.

Por el momento, Juan Pablo Elizalde no piensa salir de Ucrania. Indicó que él y su esposa se quedarán en el país.

“Padres y hermanos de amigas ucranianas, toman armas. Quieren defender su independencia. Nos quedamos por apoyo moral a ucranianos y mexicanos en Ucrania“, comentó el mexicano originario de Veracruz.



Continuó: “Ayudaré a lo que yo pueda. El país siempre me ha levantado la mano y están interesados no son racistas. Ayer le dije a mi mamá que yo me quedo”.

“El Ejército y pueblo ucraniano es fuerte. No dejaremos que caiga Ucrania“, remató.

Dijo que entiende la postura de países que quieren mantener la neutralidad en el conflicto.

Pero a los que quieren ayudar, pidió que les envíen a Ucrania la ayuda bélica que necesitan.

Finalmente reconoció el trabajo de la Embajada de México para ayudar a los connacionales.

Señaló que incluso la empresa donde trabaja su esposa ha tenido dificultades para trasladar a las familias de los trabajadores a otras partes segura de Ucrania, por lo que reconoció a la Embajada mexicana.

“Es muy difícil conseguir transporte. Hacen lo necesario para salvar a todos los mexicanos. Mis respetos”, dijo.

