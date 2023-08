Juez cancela audiencia sobre demanda de México contra fabricantes de armas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un juez de Estados Unidos, canceló la audiencia programa sobre la demanda de México contra fabricantes de armas.

El 10 de octubre de 2022, el Gobierno de México presentó una demanda en contra de tiendas de armas de fuego que, según datos de trazabilidad, suministran habitualmente armas de alto poder a organizaciones criminales en México.

La trazabilidad se refiere al rastreo que hacen las autoridades para conocer el origen del arma una vez que ha sido asegurada (por ejemplo, tras la comisión de un delito).

Las tiendas demandadas son: Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix); Sprague’s Sports, INC. (Yuma).

Esta es la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas.

La primera se presentó en Boston en 2021 contra de empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses. En ese sentido, mientras la demanda en Boston cuestiona una responsabilidad más amplia por la negligencia de las empresas que fabrican y distribuyen armas de fuego que facilitan su tráfico ilícito a nuestro país, esta segunda demanda atiende un ángulo específico del fenómeno: la negligencia de puntos directos de venta de armas que se traduce en que organizaciones criminales en México adquieran sus productos (por ejemplo, a través de ventas a prestanombres).

De acuerdo con la SRE, una sentencia favorable en el caso en Arizona respaldará el caso en Boston (en fase de apelación), ya que comprobará que las empresas fabricantes son negligentes por no monitorear ni disciplinar a los vendedores que comercian sus productos a delincuentes.

La demanda se encuentra ante la Corte para el Distrito de Arizona, con sede en Tucson y compuesta por nueve jueces y juezas. Desde la presentación de la demanda a la fecha, ha transcurrido la fase escrita, en la que ambas partes han presentado sus argumentos.

La audiencia de argumentos orales se había programado para el 28 de agosto de 2023. Sin embargo, el jueves 24 de agosto la jueza asignada al caso, Cindy Jorgenson, emitió una orden de cancelación de la audiencia, en la que únicamente manifestó que está considerando excusarse de conocer el presente litigio.

Finalmente, las autoridades mexicanas indicaron que se mantendrá debidamente informada a la opinión pública sobre la nueva fecha de audiencia de argumentos orales que fije la Corte de Distrito.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal