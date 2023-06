Juez dicta medidas cautelares contra Claudia Rivera

El juez de control dictó tres medidas cautelares contra la ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, una garantía de 15 mil pesos, no acercarse a Yazmín Flores ni en persona ni tampoco en redes sociales, así como no salir del país.

Lo anterior durante la audiencia de imputación por la denuncia de discriminación en contra de la ex edil morenista, cuya defensa legal solicitó 144 horas para definir su situación jurídica.

Por tanto, será hasta el viernes 30 de junio hasta las 16:00 horas cuando se lleve a cabo la continuación de la audiencia para saber si Rivera Vivanco es vinculada a proceso o no.

La ex edil llegó acompañada de su equipo jurídico y su hermano David Rivera Vivanco cerca de las 9:00 horas en la Casa de Justicia, tras haberse rehusado a presentarse hace unos días.

#Puebla Yazmín Flores, ex colaboradora de @RiveraVivanco_, llega a Casa de Justicia para la audiencia de formulación de imputación contra la ex presidenta municipal por discriminación.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/LD8aNfVubA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 26, 2023

De acuerdo con Yazmín Flores, quien presentó la denuncia contra la ex edil, la morenista pedía que la audiencia se llevara a cabo por videoconferencia, ya que dijo “era acosada por los medios”.

“Dentro de la misma audiencia el ministerio público fue muy claro, y esta igualdad que la señora ha pregonado desde este lapso de su administración y durante los tres años que lleva litigando, pues bueno, la diferencia, la discriminación que viví en su administración equivale a 17 mil 523 pesos de los tres coordinadores que éramos dos hombres y su servidora yo ganaba 17 mil 563 pesos“, explicó.

La denunciante recriminó que las mujeres en la administración de Rivera Vivanco como presidenta municipal ganaran menos que los hombres.

“Sufrimos acoso laboral, sufrimos hostigamiento por parte de ella y por parte de su equipo de trabajo”, agregó.

Al salir de Casa de Justicia, Yazmín Flores acusó que el personal de seguridad que la acompaña detectó a un hombre armado que estaba con personal de la ex edil Rivera Vivanco.

#Puebla Yazmín Flores, ex consejera jurídica de @RiveraVivanco_, señala que le dictaron tres medidas cautelares a la ex presidenta municipal y será hasta dentro de 176 horas cuando se defina su situación jurídica.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/bkkKV5sp1B — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 26, 2023

Claudia Rivera asegura que el proceso es por su aspiración a la gubernatura

Al salir de la audiencia, la ex presidenta municipal culpó a los demás aspirantes a la gubernatura de Morena y de otros partidos de falsear testimonios y continuar con el proceso legal en su contra para impedir que una mujer consiga la candidatura.

“Tenemos que continuar dando la cara en una intentona más de impedirle a una mujer llegar a encabezar la gubernatura del estado de Puebla“, aseveró.

La ex edil de Puebla declaró que no recurrirá a ningún amparo y confió en las autoridades, pues dijo que hay casos de otras denuncias de violencia contra las mujeres que se resuelven en periodos más largos, contrario a lo que sucedió con el proceso en su contra.

#Puebla Llega @RiveraVivanco_ a la Casa de Justicia para asistir a la audiencia de formulación de cargos por la denuncia de discriminación en su contra contra su ex colaboradora Yazmín Flores. "Estoy bien", dice.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/2cXwozadHs — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 26, 2023

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal