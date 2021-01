Juez finca a asesino de Susana Cerón delito de desaparición de persona

Por Andrés Sánchez

Un Juez de Control mandó al Cereso de San Miguel a Efrén Hernández, ex elemento de la Policía Estatal, pero únicamente por el delito de desaparición de persona y no por el de feminicidio, en agravio de su ex compañera y pareja sentimental, Susana Cerón.

Así lo decidió hace unos minutos durante una audiencia celebrada en la Casa de Justicia de Puebla, ubicada sobre la avenida 11 Sur de la ciudad de Puebla.

Como la defensa legal del ex uniformado solicitó la duplicidad de 144 horas, la autoridad judicial decidirá si lo vincula o no a proceso en un segundo juicio, donde también podría acusarlo por el delito de feminicidio, si la Fiscalía General del Estado (FGE) reúne las pruebas necesarias.

Como lo informó ayer Oro Noticias, los elementos de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas (FED) de Puebla detuvieron en la colonia Terán del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Efrén Hernández por su presunta responsabilidad de la desaparición y feminicidio de Susana Cerón, quien fue hallada semidesnuda y con una herida de arma blanca en la pierna izquierda la noche del pasado 19 de noviembre dentro de una cuneta del Periférico Ecológica, a la altura del municipio de Cuautlancingo.

