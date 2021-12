Juez prohíbe a Roberto Ruíz Esparza salir del país

Un Juez de Control nuevamente le ordenó no salir del país y firma periódica a Roberto Ruíz Esparza, quien enfrenta un proceso legal por el delito de falsificación de documentos.



La determinación la reiteró este martes durante la audiencia de desahogo de pruebas debido a que el ex jugador habría violado recientemente las medias cautelares que le impuso desde el pasado 18 de octubre.



Aunque no detalló la cantidad, la autoridad judicial indicó que de no cumplirlas le impondría una nueva multa económica.



Cabe recordar que, como Oro Noticias lo informó, “El Capi”, mote que se ganó en su etapa como jugador, Roberto Ruiz Esparza, quien contendiera en las pasadas elecciones a la alcaldía de Puebla, durante el sexenio de Antonio Gali falsificó documentos para titularse del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (Iedep).

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

