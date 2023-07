Juez retira medidas cautelares y no vincula a Claudia Rivera

La ex presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, no fue vinculada a proceso y le fueron retiradas las medidas cautelares dictadas por el juez de control durante audiencia de imputación llevada a cabo este viernes en la Casa de Justicia.

Así lo indicó la morenista, al señalar que el juez de control no encontró evidencias suficientes para vincularla a proceso, tras la denuncia por discriminación interpuesta por su ex colaboradora Yasmín Flores Hernández.

#Puebla 🗣️ Al salir de la Casa de Justicia, la exalcaldesa Claudia Rivera informa que no fue vinculada a proceso por el delito de discriminación y que le fueron retiradas las medidas cautelares en su contra.



Vía: @lupjmendez pic.twitter.com/UPS0MO0qgn — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 30, 2023

“No se hizo ninguna vinculación a proceso, no había evidencias suficientes ni una mínima probatoria. El juez señaló que observaba que parecía que el ministerio público actuaba con dolo, con mala fe”, dijo la ex edil de Puebla.

Acompañada de su familia y algunos ex colaboradores, quienes llevaban cartulinas con mensajes de apoyo, reiteró su interés por contender por la gubernatura y volvió a acusar que buscaban frenar sus aspiraciones con este proceso.

“Están a salvo los derechos políticos, voy a seguir participando, voy a seguir en la contienda”, agregó.

Se apelará decisión del juez

Minutos después, Flores Hernández salió de la Casa de Justicia y anunció que ella y el Ministerio Público apelarán la decisión del juez de control, ya que fue quien consideró que “había delito pero no una culpable”.

“El juez desestimó las pruebas que nosotros pusimos porque dice que ella no es la responsable directa porque la defensa salió con el argumento de decir que los responsables directos eran el secretario de Administración Leobardo Rodríguez Juárez y el enlace administrativo Said Paleta“, refirió.

🗣️ Yasmín Flores señala que el ministerio público apelará la decisión del juez de control.



"Esto no queda así", declaró sobre su denuncia por discriminación en contra de @RiveraVivanco_, después de que no fuera vinculada proceso.



Vía: @lupjmendez pic.twitter.com/uT61ial2iJ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 30, 2023

Sin embargo, declaró que no va a proceder en contra de ellos, pues insistió en que su jefa directa era la ex presidenta municipal.

Flores Hernández consideró que el juez no juzgó con perspectiva de género y lo responsabilizó de cualquier cosa que le pudiera pasar.

“He pasado tres años buscando justicia, tres años en los que me han denostado en redes sociales, tres años en los que he sufrido amenazas vía telefónica por parte de gente de la ex alcaldesa, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y bueno esta es la justicia que hay en Puebla“, añadió.

Aprovechó para rechazar que su denuncia busque bloquear las aspiraciones de Rivera Vivanco o que sea por una candidatura, ya que aseveró que se dedicará a litigar.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

