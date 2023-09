Julio Huerta agradece apoyo de poblanos a Claudia Sheinbaum

Al confirmar el triunfo de Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, el coordinador estatal del proyecto, Julio Huerta, agradeció el respaldo que las y los poblanos le brindaron a la aspirante al otorgarle su voto de confianza en la encuesta que le dio la victoria.

“Esto es resultado del trabajo de cada uno de los que se sumaron a las Asambleas Informativas que organizó a lo largo y ancho del país, y que decididamente le dieron su voto en la encuesta abierta y democrática que se realizó, con el fin de que ganara la voz de la mayoría”, expresó.

Afirmó que este proceso legitima la posición de Claudia Sheinbaum, ya que en él no hubo simulación. “Por el contrario, los diferentes aspirantes compitieron -sin ningún cargo público de por medio- y bajo reglas claras por la simpatía de la ciudadanía y sobre todo por su confianza”, ratificó.

Es por ello que, dijo, no duda que el próximo año se seguirá haciendo historia en el país y se tendrá a la primera presidenta de la República en la figura de Claudia Sheinbaum, una mujer que destaca por su honestidad, capacidad y su amor por México.

“Claudia no sólo continuará con el proyecto de transformación iniciado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que se basa en los principios universales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, sino que también aplicará la sensibilidad social demostrada al frente del Gobierno de la Ciudad de México, asegurando al mismo tiempo una mano firme para poner orden, una voluntad de acero ante la adversidad y una visión humana y sensible ante la gente”, enfatizó.

Julio Huerta dijo estar convencido de que con este indiscutible triunfo inicia una nueva etapa rumbo a 2024. “Hay mucho trabajo por hacer para recorrer de nuevo el país, escuchando a la gente y también, seguir caminando Puebla, porque como ya lo anuncié desde el día 2 de julio, una vez definidas las reglas por parte mi partido, participaré en la encuesta para definir la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla”, expresó.

Recalcó conocer de primera mano los problemas a los que se enfrenta diariamente Puebla y su gente, ya que los ha vivido, por lo que sabe qué hacer.

“Yo quiero contribuir a que esto sea posible y sé que cuento con ustedes porque, así como hombro a hombro recorrimos el estado en apoyo al proyecto de la doctora Sheinbaum, ahora sé que me acompañarán a mí para que juntos unamos a Puebla”, concluyó.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

