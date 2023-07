Julio Huerta deja SEGOB para impulsar a Sheinbaum en Puebla

Este domingo Julio Huerta Gómez renunció a la secretaría de Gobernación estatal y anunció que se enfocará en la promoción de la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en la entidad poblana.

En un evento rodeado de secretarios estatales, morenistas, diputados y presidentes municipales, aprovechó para confirmar sus aspiraciones políticas, al señalar que participará en la encuesta para coordinador estatal de Morena.

“Con profundo espíritu y agradecimiento por la confianza depositada en mí, presenté al gobernador del estado mi renuncia al cargo de secretario de Gobernación. Sin embargo, debo ser muy claro, seguiré trabajando con todas mis fuerzas con mi gobernador y líder. No dejo el cargo por intereses personales o banales. El poder por el poder no es algo que me mueva, no me marean las alturas”, aseveró interrumpido por el grito “gobernador”.

🗣️ Además, @juliomiguelhg adelanta que en próximos meses va a participar en la encuesta para coordinador estatal en Morena. "Vamos a ganar", dice.



Vía: @lupjmendez pic.twitter.com/wbezO4BkmF — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 2, 2023

Durante su discurso en el Centro de Convenciones, donde destacó una pantalla con la leyenda “Ya es Julio y es con Claudia“, el ex secretario de Gobernación agradeció haber permanecido en la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina e hizo un recuento breve de su paso por el gobierno estatal.

También, destacó su origen humilde al remarcar que es oriundo de Zinacatepec y repasó algunas de las políticas públicas de la administración.

“Soy un hombre feliz, sin rencores, sin enemigos y sin odios. Los valores que aprendí en casa y que desde niño rigen mi vida incluyen la sencillez”, acotó.

Afirmó que enfocará todas sus energías y capacidad a la promoción de Claudia Sheinbaum, con quien dijo comparte un proyecto para el estado.

También puedes leer: Juez retira medidas cautelares y no vincula a Claudia Rivera

Al evento asistieron personajes como el diputado federal, Alejandro Carvajal, la secretaria de Bienestar Liz Sánchez, el titular de la secretaría del Trabajo, Gabriel Nuestro Medinilla, la secretaria de Turismo, Martha Ornelas y Ana Laura Altamirano, secretaria de Desarrollo Rural.

Además de presidentes municipales como la alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón y de Izúcar de Matamoros, Irene Olea.

También se observó a diputados locales como Edgar Garmendia y Fernando Sánchez Sasia. En el evento también acudió la dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos