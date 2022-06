Jurado declara culpable a Amber Heard por difamación

La corte de Fairfax, Virginia, en Estados Unidos, declaró como culpable a la actriz Amber Heard de difamación contra Johnny Depp y deberá pagar hasta el próximo 24 de junio de 2022 un total de 15 millones de dólares.

Después de horas de deliberación en la corte de Virginia, que se prolongó a tres días, el jurado le dio la razón al actor de 58 años; no obstante, él deberá pagar dos millones de dólares por la contrademanda de Heard.

“Pedimos que se paguen 10 millones de dólares por la demanda de difamación a Depp y 5 millones de dólares como compensación”, declaró la corte estadounidense.

Después de seis semanas en la que el jurado escuchó los testimonios de ambas partes, finalmente el protagonista de Piratas del Caribe ganó el juicio que inició desde el 2018 cuando su expareja escribió un artículo en el que se le acusaba al actor de cometer violencia doméstica.

En el juicio estuvo presente Amber Herad, no obstante, Depp estuvo de manera remota debido a compromisos laborales que lo mantenían en Inglaterra.

Kate Moss aparece en juicio de Johnny Depp y Amber Heard

“Debido a compromisos de trabajo previamente programados que se hicieron antes del juicio, el señor Depp no estará físicamente presente para el veredicto de hoy a las 3:00 p.m. y estará observando desde el Reino Unido“, mencionó el jurado.

Finalmente, Ben Rottenborn, abogado de la actriz, afirmo que Depp simplemente no puede demostrar que abusó físicamente de la protagonista de ‘Aquaman’.

Por su parte, Camille Vasquez, abogada del actor, mencionó que la evidencia mostró que Herad mentía y calificó el acto de “profunda crueldad”.

“La abrumadora evidencia y el peso de esa evidencia muestra que no es su historia. No es la historia de la Sra. Heard. Fue un acto de profunda crueldad, no solo para el Sr. Depp, sino también para los verdaderos sobrevivientes de abuso doméstico. Que la Sra. Heard se presente como una figura pública que representa el abuso doméstico. Es falso, difamatorio y causó un daño irreparable“, mencionó Vasquez.

Por: Redacción

Editor: Alejandro Rojas

