Difunden orden de allanamiento a inmueble de Trump

El gobierno de Estados Unidos autorizó este viernes hacer público la orden de allanamiento en la mansión del expresidente Donald Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a un tribunal federal revelar la orden de allanamiento que usó el FBI para ingresar a la mansión.

Según la prensa, el allanamiento se debió al posible mal manejo de documentos clasificados que Trump se llevó tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021.

El Washington Post reportó que algunos de los documentos buscados podrían relacionarse con el arsenal nuclear estadounidense.

Este viernes Donald Trump denunció en su red social Truth Social que el FBI podría estar “colocando información” en su residencia.

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que no le informaron de los motivos del allanamiento.

“Debe reconocerse que esta información, tal como se ha divulgado – se sabrá más posteriormente-, es altamente confidencial, muy por encima del nivel de ‘top secret‘”, dijo en una conferencia de prensa.

Por su parte, Donald Trump se abstuvo de hacer publica la copia de la orden judicial que recibió.

“No solo no me opondré a la divulgación de los documentos relacionados con el allanamiento (…) sino que voy un paso más allá al ALENTAR la publicación inmediata de esos documentos”, escribió en Truth Social el ex mandatario.

