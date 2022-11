Karely Ruiz intentó vender ropa en mercado y ¡la corrieron!

Karely Ruiz tomó la decisión de vender la ropa que ya no usa en un tianguis de Nuevo León.

Como una manera de evitar tirar su ropa a la basura, la influencer decidió salir a buscar un mercado de Nuevo León donde vender su ropa, y de paso, convivir con sus admiradores de forma más cercana.

La modelo de Only Fans vendió faldas, vestidos, tops, blusas, gorros y todo tipo de prendas y a precios muy accesibles.

Nada de su mercancía superaba los 50 pesos, incluso tenía la oferta de 3 piezas por 100 pesos mexicanos.

Sin embargo, esto no le gustó la señora responsable de la organización del mercado, por lo que la corrieron de ahí, hecho que se volvió viral.

Así lo relató la regia Karely Ruiz en una transmisión en vivo desde sus redes sociales, donde contó que fue con su hermana al mercadito y observó que ya no había mesas para ponerse a vender.

Contó que se estacionó cerca y preguntó a otra vendedora si sabía dónde estaba la responsable del mercado para pagarle.

La señora le contestó “No, tu ponte, si llega la señora le dices que te deje vender, le pagas el lugar’”, relató Karely.

Por ello, se puso a vender y la gente se acercó a la cajuela de su camioneta, donde instaló la ropa.

Cuando la señora encargada de la organización del mercado llegó y comenzó a gritar: “¡Esta vieja qué se cree!”.

La influencer también insinuó que ella no tiene la necesidad de vender en los mercados y que les hablaría a sus contactos del municipio de Escobedo para que la corrieran.

Otra vendedora le dijo a Karely que la señora responsable de la organización del mercado se enojó solo porque era ella, pues otras personas, incluso “de dinero” se han puesto sin problema.

Se me hizo muy injusto (…) Estoy muy, muy, muy agüitada por ese pedo porque me pongo a pensar y digo, oigan, soy una persona normal como todos, si tengo necesidad o no tengo necesidad, creo que no es problema, fui a vender, no a robar”, mencionó Karely en su transmisión.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

