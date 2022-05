Captan a Ken Salazar en Palacio Nacional; evita declaraciones

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó Palacio Nacional, en Ciudad de México, tras darse a conocer que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistiría a la Cumbre de las Américas.

Aunque se desconoce el motivo de la visita, el funcionario estadounidense fue captado al salir del recinto sin ofrecer alguna declaración a los medios presentes.

El presidente López Obrador declaró que no asistiría a la ceremonia celebrada en Estados Unidos en caso de que las delegaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua se excluyesen.

Más información: “Si se excluyen a países en la Cumbre de las Américas no iría”: AMLO

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, declaró el jefe del Ejecutivo en conferencia matutina.

Esta no es la primera vez que Ken Salazar visita Palacio Nacional, pues el pasado 6 de abril de 2022 acudió al inmueble, ubicado en el zócalo de la Ciudad de México, en el marco de la aprobación de la Reforma Eléctrica.

En esta reunión, el embajador estadounidense dijo a los medios que la relación entre México y los Estados Unidos es “para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía“.

Por: Redacción

Editor: Alejandro Rojas

