Kpop encabeza la lista de los rostros más hermosos del 2019

Los cantantes de pop surcoreano, Jungkook de BTS y Tzuyu de Twice, son oficialmente los rostros más hermosos del 2019, la noticia se dio a conocer por el portal TC Candler a través de un video con el nombre de “The 100 Most Handsome Faces of 2019”.

Jeon Jungkook de ‘BTS’ Chou Tzuyu Jeon Jungkook de ‘BTS’

Chou Tzuyu DE ‘tWICE’

El sistema de votación fue por medio de redes sociales, ahí los fans podrían contribuir a un voto, pero los resultados también se basaron en las opiniones de los expertos y críticos de TC Candler.

“The 100 Most Handsome Faces of 2019” Lista Masculina.

“The 100 Most Handsome Faces of 2019” Lista Femenina.

Además TC Candler, ha dicho que a diferencia de la mayoría de las otras clasificaciones anuales de belleza, la lista de las 100 rostros más hermosos no es un concurso de popularidad y definitivamente no es específica de un país.

“La lista presenta nuevas caras a países a los que normalmente no llegarían, los críticos independientes buscan a lo largo y ancho, escuchando los muchos millones de sugerencias presentadas por el público en las últimas dos décadas, y luego compilan una lista representativa del ideal moderno de la belleza mundial. No se trata de la celebridad más sexy o más famosa, más bien, la lista intenta informar y ampliar la opinión pública, en lugar de reflejarla.”

