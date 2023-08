Kylian Mbappé es convocado a próximo juego del PSG

Tras haber sido separado del equipo en pretemporada, Kylian Mbappé fue convocado para el próximo partido del París Saint-Germain, así lo dio a conocer el entrenador.

El estratega español, Luis Enrique, confirmó que tendrá disponible al delantero para los próximos encuentros y agregó que “se ve muy bien” de cara al partido ante Toulouse.

“A Kylian lo he visto perfecto, como en los entrenamientos, con muchas ganas y buen ánimo. Para un entrenador contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado (…) Estamos hablando de un jugador de clase top mundial”, comentó el estratega.

Asimismo, el español se mostró entusiasmado por tener de vuelta a Mbappé y por la dupla que puede surgir con Dembelé, pues espera que se puedan apoyar en el terreno de juego.

Cabe mencionar que Mbappé fue separado del PSG durante su gira de pretemporada en Asia, ya que no llegó a un acuerdo con la directiva repecto a su salida o renovación, además no fue convacado para el primer partido de la Liga Francesa.

Por Redacción

Editora: Dulce López

