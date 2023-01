La prepotente funcionaria

Las cosas no pintan bien para Martha Patricia Thomé Andrade, directora de Transversalidad, Igualdad Sustantiva y No Discriminación en el municipio de Puebla, a quien Ana Karen Rodríguez Juárez acusa de prefabricarle el despido tras denunciar su prepotencia laboral.

Ana fue expulsada de la jefatura del Departamento de Comunicación y Cultura Institucional tras regresar de vacaciones el 23 de enero pasado. Su cese fue inmediato, sin motivo aparente y sin derecho a recoger sus objetos personales.

La contralora Alejandra Escandón parece que tampoco tiene la información completa del alegato. Jurídicamente Ana no ha sido informada de las causales de su despido como trabajadora de confianza (plaza que ocupaba desde el 15 de octubre de 2021).

“Armó un expediente, desacreditó mi trabajo y me injuria, primero me dicen que tres personas se quejaron de mi, pero luego dicen que fueron cinco”, me explica la entrevistada luego de enumerar que durante su desempeño como servidora pública vivió con Thomé Andrade y Oscar Iván Hernández Cruz –enlace administrativo– aislamiento, malos tratos y abuso en los horarios de trabajo.

El área jurídica tampoco le permitió cumplir con la entrega–recepción “sellaron mis cosas, pero no tengo la garantía de que todo lo ahí encontrado me pertenece; me siento en total indefensión, rompieron el proceso de confidencialidad”.

Dentro de la Secretaría de Igualdad Sustantiva existe la percepción de que Patricia Thomé es intocable, que nadie revelaría la política de hostigamiento que aplica contra los subordinados que intentan frenar su trato hostil, hasta que se encontró con la horma de sus zapatos.

Ana Karen está dispuesta a comparecer si es necesario hasta con el alcalde Eduardo Rivera para limpiar su nombre y exigir la reparación del daño.

Pactos en el PAN…

Es oficial el nombramiento de Rafael Micalco como coordinador de los diputados locales –a partir del 15 de marzo– luego de la renuncia pactada con Eduardo Alcántara.

Otro acuerdo será la designación de Carolina Beauregard como coordinadora de la bancada de los diputados federales por Puebla.

Pero las historias de conveniencias y traiciones están presentes en la vida pública.

Con la salida de Jacobo Ordaz de la Secretaría del Bienestar del Ayuntamiento de Puebla hay quienes lo recuerdan en cuatro momentos:

1. En La Resurrección operando en contra de la candidatura de Martha Erika Alonso a la gubernatura de Puebla.

2. Luego en contra de las aspiraciones de Lalo Rivera en el proceso electoral 2021.

3. Respaldando a Chucho Zaldívar en el distrito 11 rumbo a su proceso de reelección.

4. Y recientemente apoyando a Ignacio Mier Velazco –el “don” que considera fraude la titulación universitaria–.

Dato curioso: El 15 de febrero de 2021, una carta suscrita por 48 panistas fue enviada a su líder nacional, Marko Cortés, acusando chantaje, manipulación y falta de inclusión en el proceso de selección del candidato a la alcaldía de Puebla.

Entre los nombres resaltan ambos personajes: Jacobo Ordaz y Carolina Beauregard.

Los tiempos cambian, pero la ingenuidad, difícilmente.

Por: Patricia Estrada