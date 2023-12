Lalo Rivera se registra como precandidato a la gubernatura por el PAN

Al registrarse como precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez pidió a la militancia no tener miedo, pues aseguró que tienen posibilidades reales de ganarle a Morena en la elección del 2024.

Este domingo, el presidente municipal de la capital formalizó su inscripción ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, con lo cual concretó tres de los cuatro registros que debe efectuar como abanderado de la coalición opositora “Mejor Rumbo para Puebla”.

Horas después de que el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN publicó la convocatoria para la selección de candidato a gobernador, el alcalde acudió a las instalaciones de la dirigencia para entregar la documentación y obtener su posterior validación.

Ante liderazgos, militantes y simpatizantes, dijo estar convencido de que pueden hacerte frente a la alianza oficialista conformada por Morena, PT, Partido Verde, Fuerza por México y Nueva Alianza, a pesar de que las encuestas los colocan en desventaja.

En ese sentido, hizo un llamado a no tener miedo del panorama que se avecina, pues recordó que en el proceso electoral del 2021 dieron por sentado que la oposición perdería el gobierno municipal y lograron ganar por más de 20 puntos porcentuales.

“Que no nos vengan a espantar con las encuestas, que no nos venga a espantar que esta elección ya está decidida, que no nos vengan a decir que para qué participamos; no hay que creerles, ni hay que tenerles miedo porque aquí en Puebla capital ya lo demostramos y lo hicimos posible”, expresó.

Rivera Pérez pidió a los panistas trabajar con él para que pueda darse a conocer en los municipios al interior del estado; así como conducir con respeto y civilidad el periodo de precampañas que iniciará el 25 de diciembre y concluirá el 3 de enero.

A la par, advirtió que sus adversarios iniciaron con campañas de guerra sucia en su contra para desprestigiarlo, lo cual –dijo– es una clara señal de que tiene posibilidades para llegar al Gobierno del Estado.

El sábado 16 de diciembre, Lalo Rivera se registró ante Pacto Social de Integración (PSI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); este domingo lo hizo ante su partido de origen, el PAN; mientras que el lunes hará lo propio ante el Revolucionario Institucional (PRI).

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal